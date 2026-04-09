Muere actor de Game of Thrones tras ser diagnosticado de ELA: “En paz, rodeado de familiares y amigos”

Reconocido por múltiples papeles, el actor se convirtió en el 2024 en el primer actor con discapacidad en interpretar a Ricardo III de Shakespeare en Irlanda.

A través de las redes sociales se confirmó el fallecimiento del actor de 35 años, Michael Patrick, reconocido por diferentes papeles en series como Game of Thrones, Blasts from the Past y The Spectacular.

El oriundo de Irlanda había sido diagnosticado hace tres años de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y estaba con tratamientos paliativos hasta su fallecimiento.

El intérprete se convirtió en 2024 el primer actor con discapacidad en interpretar a Ricardo III de Shakespeare en Irlanda.





Dicho actor tuvo su paso por Juego de Tronos en un capítulo de la sexta temporada de la producción audiovisual, donde interpretó a un salvaje de detrás de El Muro, al norte de Westeros.

Despedida de la familia de Michael Patrick

“Anoche, Mick falleció tristemente en el Hospicio de Irlanda del Norte. Le diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) el 1 de febrero de 2023. Ingresó hace 10 días y fue atendido por el increíble equipo del centro. Falleció en paz, rodeado de familiares y amigos“, indicó su esposa Naomi este miércoles.

Mediante la cuenta oficial de Instagram del intérprete, su familia agradeció los mensajes de cariño y apoyo en este difícil momento.

“A Mick le encantaba esta cita de Brendan Behan, y ahora nos parece muy apropiada: ‘Lo más importante en la vida es tener algo que comer, algo que beber y alguien que te quiera‘. Así que, no le des demasiadas vueltas. Come. Bebe. Ama”, agregó Naomi.