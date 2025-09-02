¿La micro del futuro? Furor en España por bus que usa excremento humano en vez de bencina - Chilevisión

El proyecto Nimbus ha acaparado las miradas por sus beneficios para el medioambiente y su eficacia; logró reducir en un 80% la huella de carbono y recorrer más de 14 mil kilómetros en un año.

En un intento por promover la descarbonización y el uso de las energías renovables, hace años que en Barcelona, España, circula una micro que utiliza excrementos humanos en lugar de bencina.

Se trata del "Proyecto Nimbus", una alternativa que ha sido todo un éxito en la ciudad europea y que ya ha recorrido 14 mil kilómetros en un año.

¿Cómo funciona el bus Nimbus?

En simple, la iniciativa consta del tratamiento de los lodos que se obtienen a partir de las aguas residuales.

Mientras que el líquido se regenera para otros usos, el material sólido se aprovecha para hacer biogás (cuya composición es 35% dióxido de carbono).

El CO 2 que surge de dicha mezcla se combina con hidrógeno verde que a su vez genera biometano, el que reemplaza al combustible y permite a la máquina desplazarse.

El proyecto es desarrollado por Veolia, Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB), la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y Aigües de Barcelona y ya sus resultados son notables.

Por ejemplo, permite una reducción de alrededor del 80% de su huella de carbono frente a un combustible fósil.

En esa línea, ha demostrado su eficacia, pues ha hecho que el transporte de locomoción colectiva recorra más de 14 mil kilómetros en un año.

Míralo en acción: