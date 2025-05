Experto del Vaticano ad portas del cónclave: “Me han dicho que Chomalí era el candidato de Francisco” - Chilevisión

El periodista español y vaticanista José Ramón Navarro destapó un antecedente sobre el cardenal chileno de cara a la elección del sucesor del papa Francisco.

Restan apenas unas horas para que 133 cardenales de todo el mundo se encierren en la Capilla Sixtina y participen del esperado cónclave, que buscará elegir al sucesor del papa Francisco.

Desde el fallecimiento del sumo pontífice, el pasado 21 de abril, la atención se ha volcado en el Vaticano y ha aumentado la expectación en torno a este proceso.

Aunque existen candidatos entre las autoridades eclesiásticas e incluso favoritos entre los apostadores, recientemente un experto se aventuró con un nombre que no aparecía en el radar: el cardenal chileno Fernando Chomali.

En diálogo con BBC Mundo, el vaticanista español José Ramón Navarro, periodista de Religión en ABC, analizó las posibilidades de todos los electores sudamericanos y reveló un dato sobre el arzobispo de Santiago.

A juicio del experto, el cardenal chileno es uno de los "grandes electores" del cónclave, debido a su influencia en la instancia.

"Tuvo una relación absolutamente directa con Francisco y también va a tratar de unir a aquellos que buscan un planteamiento de la Iglesia similar", sostuvo.

Sin ir más lejos, Navarro destapó que algunos consideran que el cardenal chileno era nada más y nada menos que la carta del papa Francisco para sucederlo.

"Recientemente, a mí me han llegado a decir que Chomali era el candidato de Francisco", puntualizó.

Chomalí y las posibilidades de convertirse en papa

Al margen de estas declaraciones, el cardenal chileno Fernando Chomali ya había analizado sus posibilidades de suceder al papa Francisco, tras ser consultado por la prensa.

Fue luego de una misa en la catedral de Santiago que el religioso se tomó con humor la pregunta e ironizó con los periodistas. "Tengo más posibilidades que ustedes", dijo, desatando las risas.

Luego, añadió: "La verdad es que no me conoce nadie y yo conozco cardenales que son extremadamente competentes (...) No me veo, no tengo carisma".