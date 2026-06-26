“Le vi la mano a ella”: El relato de sobreviviente que vio morir a su amiga en terremoto de Venezuela

De acuerdo al último balance, la tragedia dejó al menos 589 muertos, mientras que cerca de 3.000 personas permanecen con heridas de diversa gravedad.

Conmoción mundial han generado los efectos de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron al norte de Venezuela el pasado miércoles. El último balance elevó a 589 la cifra de muertos, mientras cerca de 3.000 personas permanecen heridas.

Una tragedia, cuyos registros se han difundido ampliamente a través de redes sociales. Entre ellos, se conoció el crudo relato de Graciela Mora, mujer que sobrevivió al derrumbe de un edificio en La Guaira, pero que vio morir a su amiga durante el colapso.

“Cuando empezó el temblor, me agarré durísimo al marco de la puerta. Tanto que me partí el dedo“, comenzó relatando.





El testimonio de sobreviviente que vio morir a su amiga durante terremoto en Venezuela

En el video viralizado por la BBC, se ve cómo los equipos de emergencia rescatan a la mujer entre los escombros de un edificio que colapsó con los fuertes sismos.

Mientras se le realiza la primera asistencia, Graciela Mora habló a una cámara desde la camilla detallando cómo fue el momento del derrumbe.

“Me agarré del marco de la puerta hasta que cayeron todos los pisos y después le vi la mano a ella. La agarré para que se fuera acompañada. No me dio chance de llorar y todavía no me da chance de llorar”, señaló.

A continuación puedes ver el video difundido por X