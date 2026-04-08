Irán cerró el estrecho de Ormuz y evalúan retirar alto al fuego con Estados Unidos

La apertura del estrecho era parte de las condiciones para un alto al fuego con Estados Unidos. Donald Trump aseguró que se trata de ofensivas ajenas a la guerra junto a Israel contra Irán.

Este miércoles se informó que Irán cerró el estrecho de Ormuz tras los ataques de Israel en el Líbano que han dejado decenas de víctimas fatales.

Además, agencias aseguran que Teherán estaría evaluando retirar el acuerdo de paz pactado con Estados Unidos durante las últimas horas.





¿Qué es lo que se sabe sobre la decisión de Irán?

La agencia Fars mencionó que se detuvo el tráfico marítimo en el estrecho, mientras que Tasnim aseguró que Irán está evaluando retirarse por completo del acuerdo de paz con Estados Unidos.

Cabe destacar que la tregua fue pactada hace solo horas y tenía una duración de dos semanas en las que el estrecho de Ormuz debía abrirse, como parte de las condiciones pactadas.

Esto, debido a que se trata de una ruta marítima crucial en la zona del golfo.

En ese sentido, el presidente Donald Trump se refirió a los ataques en el Líbano, asegurando que son acciones que no tienen relación con la guerra que mantienen junto a Israel contra Irán.

El mandatario estadounidense fue consultado respecto de los ataques y admitió que estaba al tanto de ellos: “Sí, ellos (El Líbano) no estaban incluidos en el acuerdo”, concluyó en conversación con PBS.