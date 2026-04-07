07/ 04/ 2026 21:14

Analista Paz Zárate y alto al fuego de Trump: “Sus reacciones no han sido bien recibidas en su propio círculo”

Paz Zárate, abogada experta en Derecho Internacional y solución de controversias, explicó en CHV Noticias Central los alcances del anuncio de Donald Trump del cese al fuego por dos semanas con Irán. “Refleja la respuesta interna de EEUU, porque las últimas reacciones de Trump no han sido bien recibidas por su propio círculo, no están reaccionando bien al grado de irritación que es capaz de expresar sin filtro alguno”, expresó.