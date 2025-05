Influencer chilena fue atropellada por militares tailandeses: “No puedo ser más afortunada” - Chilevisión

El accidente le provocó una fractura, por lo que ser intervenida quirúrgicamente con un costo de casi 12 millones de pesos chilenos.

La influencer Cata Cazu fue impactada por un furgón camino al aeropuerto en Bangkok, Tailandia. Esto a pocas horas de su regreso a Chile.

El impactó le causó una fractura en la pierna derecha que la obligó a someterse a una intervención quirúrgica inmediata.

A través de sus redes sociales, la influencer señaló que "se me olvidó que los autos en Tailandia andan al revés y ¡boom!, me atropellaron".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"No puedo ser más afortunada"

Además, contó que el furgón pertenecía a un grupo de soldados tailandeses, quienes la visitaron en el hospital para disculparse.

"Me dieron una canastita con cosas y cuando me den el alta me pagarán un hotel para quedarme y me llevarán al aeropuerto. No puedo ser más afortunada".

Por otro lado, la también actriz de doblaje comentó que la operación tuvo un costo de aproximadamente 12 millones de pesos chilenos. Sin embargo, Cazu no pagó nada gracias a su seguro de viaje.

"No puedo estar más agradecida", sentenció.