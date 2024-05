“El odio se llevó a mi hijo”: Impacto por niño de 10 años que se quitó la vida tras sufrir bullying en EE.UU. - Chilevisión

Desde la escuela, en tanto, el superintendente Harold Olin aseguró que no tenían reportes de bullying por parte de los padres de Sammy Teusch. Aún así, enviaron sus condolencias. "Cooperaremos plenamente con las autoridades en la investigación", señalaron.

Finalmente, Charles McMichael, subdirector de la policía de Greenfield, dijo no poder compartir muchos detalles sobre el caso, aunque envió un consejo a los padres: "Ahora es el momento de hablar con sus hijos. No debe haber nada en sus vidas de lo que no estén enterados", advirtió.

Salud mental: ¿Dónde pedir ayuda sin costo?

Existen una serie de iniciativas públicas y privadas para quienes deseen orientación o asistencia en caso de presentar problemas relacionados con su salud mental.