Hamás responde a plan de paz de Donald Trump: Acepta entregar rehenes israelíes y pide negociar detalles - Chilevisión

La milicia palestina accedió a liberar a todos los rehenes israelíes vivos y fallecidos antes del plazo fijado por el presidente de Estados Unidos.

Este viernes, Hamás accedió a liberar a todos los rehenes israelíes vivos y fallecidos, aunque pidió negociar los detalles del acuerdo propuesto por el Presidente de Estados Unidos Donald Trump.

Esto se da en respuesta a la propuesta entregada por los países mediadores en el conflicto con Israel, que son Estados Unidos, Qatar y Egipto.

Cabe señalar que Donald Trump había enviado este viernes un ultimátum a Hamás, dando como último plazo el domingo para aceptar su plan de paz en el enclave palestino. De lo contrario, señaló que se "desatará un infierno".

"Los detalles del documento son conocidos por todo el mundo, ¡y es un gran acuerdo para TODOS! De una forma u otra, tendremos paz en Oriente Medio. La violencia y el derramamiento de sangre cesarán", agregó el mandatario estadounidense.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

La respuesta de Hamás a Donald Trump

A través de un comunicado, Hamás ha confirmado que acepta liberar a todos los rehenes que siguen retenidos en la Franja, 48, entre vivos y muertos, pero pide "iniciar inmediatamente las negociaciones a través de los mediadores para debatir los detalles".

Por último, la agencia Reuters indicó que la milicia ha afirmado estar dispuesta a "entregar la administración de la Franja de Gaza a un organismo palestino de tecnócratas independientes, basado en el consenso nacional palestino y que cuente con el respaldo árabe e islámico", aunque no se ha pronunciado sobre si aceptará o no su desarme, tal como exigen EE.UU e Israel.