Fue condenado a prisión: Hombre hizo creer a su familia que había muerto para irse a vivir con su amante - Chilevisión

28/08/2025 10:31

Fue condenado a prisión: Hombre hizo creer a su familia que había muerto para irse a vivir con su amante

Las autoridades encontraron mensajes en el que el hombre profesaba su amor y deseo de crear una nueva vida con su amante.

El caso de un hombre de 45 años, casado y padre de tres hijos, ha dado la vuelta al mundo. 

Esto porque fingió su muerte mientras se encontraba en un viaje con el objetivo de abandonar a su familia y huir a Europa para verse con su amante.

El sujeto identificado como Ryan Borgwardt, fue sentenciado a 89 días de cárcel en un condado de Wisconsin, Estados Unidos, tras no impugnar un cargo de delito menor de obstrucción a un oficial durante su audiencia en Green Lake.

La justicia norteamericana también le aplicó una multa que asciende a 30 mil dólares por desperdiciar recursos dirigidos a investigar su presunta muerte.

Historia de una muerte ficticia

El 12 de agosto de 2024, el hombre fue reportado como desaparecido por su familia, después de un viaje en kayak en el famoso lago Green Lake, que queda a unos 160 kilómetros de Milwaukee, Estados Unidos.

La policía, en medio de la investigación por la presunta desaparición, encontró un chaleco salvavidas junto a un kayak volcado, por lo que había deducido que el padre desaparecido se había ahogado.

Después de 54 días búsqueda, los investigadores descubrieron que el padre de tres hijos había establecido contacto vía mensaje de texto con una mujer de Uzbekistán y efectivamente no se había muerto ahogado en el lago.

Se comunicaba regularmente con la mujer, profesándole su amor y deseo de crear una nueva vida con ella”, dijo la fiscal a cargo del caso. Gerise LaSpisa, al periódico New York Post.

"Revirtió su vasectomía y solicitó un nuevo pasaporte alegando que el original, que su esposa encontró en la caja fuerte familiar en su lugar habitual, se había perdido o había sido robado", agregó.

Tras fingir su muerte, Borgwardt recorrió 112 kilómetros en bicicleta eléctrica hasta Madison. Luego tomó un autobús a Detroit y cruzó a Canadá para abordar un avión en Toronto, consigna CBS News.

Los investigadores finalmente localizaron a Borgwardt en noviembre y lo convencieron de regresar a Estados Unidos en diciembre, donde se entregó y fue acusado de obstruir la búsqueda de su cuerpo.

