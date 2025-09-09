 Fue captado por cámaras: Lo que se sabe del asesinato de refugiada ucraniana en tren de Estados Unidos - Chilevisión
09/09/2025 13:52

Fue captado por cámaras: Lo que se sabe del asesinato de refugiada ucraniana en tren de Estados Unidos

La joven había llegado al país en 2022 junto a su madre y sus hermanos, escapando de la invasión de Rusia. El atacante registraba 14 detenciones previas por diversos delitos.

Publicado por CHV Noticias

Una refugiada ucraniana de 23 años falleció luego de sufrir un ataque mientras iba a bordo de un tren en Charlotte, Carolina del Norte en Estados Unidos

La mujer fue identificada como Iryna Zarutska y había llegado al país en 2022, junto a su madre y hermanos, escapando de la invasión de Rusia. 

El hecho quedó registrado en las cámaras del tren y un video que circula en redes sociales muestra que la víctima se sienta delante de un hombre que en cosa de segundos saca un cuchillo y apuñala tres veces en el cuello.

Lo que se sabe del asesinato de refugiada ucraniana 

Tras el ataque Iryna Zarutska perdió la conciencia y terminó falleciendo segundos después debido a la gravedad de sus lesiones. 

Según el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg, Zarutska su deceso se produjo en cosa de minutos, antes de puediera ser atendida por los servicios de emergencias.

Sobre el agresor, se conoció que se trata de un hombre de 34 años identificado como Decarlos Brown Jr. Anteriormente había cumplido condena en prisión por robo a mano armada. 

También registraba 14 detenciones previas por diversos delitos como robo con arma peligrosa, allanamiento, amenazas y violencia doméstica.

