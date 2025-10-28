Exclusivo: Detienen en Perú a mujer investigada por el secuestro del exalcalde Montoya - Chilevisión

Una nueva detención se produjo en el marco de la investigación por el secuestro de Gonzalo Montoya. Se trataría de una mujer de nacionalidad extranjera.

Durante este martes se dio a conocer que fue detenida en Perú una mujer investigada en el marco del secuestro del exalcalde Gonzalo Montoya.

De acuerdo a información a la que tuvo acceso CHV Noticias, fuentes cercanas a las investigación corroboraron el procedimiento.

La mujer fue capturada en Lima y tenía una notificación roja de la Bipe Antisecuestros.

El otrora edil de Macul fue secuestrado a fines de mayo de este año. Tras su liberación el exedil fue internado de urgencia en la ClÍnica Bupa de La Florida, producto de una descompensación.

Durante agosto se realizó un amplio operativo por Carabineros y la Policía de Investigaciones en la comuna de Independencia en el marco de la investigación de dos casos paralelos: el homicidio del Rey de Meiggs y el secuestro de Montoya.

Se trató de una serie de allanamientos de ambas policías a departamentos que han sido vinculados a ambos delitos y que, por la complejidad del sector, fueron ejecutados en conjunto. En esa oportunidad nueve personas resultaron detenidas a raíz de estos hechos: Cinco hombres y cuatro mujeres, dos de ellas menores de edad.

Además, en septiembre, seis ciudadanos venezolanos en situación migratoria irregular fueron detenidos por su participación en tres secuestros con homicidios, donde además uno de ellos estaría involucrado en el secuestro del exalcalde.