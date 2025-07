Chilena muere en trágico accidente aéreo en Londres: Era su primer día de trabajo - Chilevisión

Según señalaron sus cercanos, María Fernanda Rojas Ortiz vivía en Europa desde 2019 y se había casado el año pasado. Los motivos del fatal accidente aún están siendo investigados.

Este lunes se confirmó que una enfermera chilena se encuentra entre las cuatro víctimas fatales del grave accidente aéreo ocurrido el domingo en Londres, Inglaterra.

Según confirmaron medios británicos, el fatal accidente ocurrió cerca de las 16:00 horas, cuando una avioneta que prestaba servicio de traslado de pacientes se estrelló y estalló en una bola de fuego poco después del despegue.

En el vuelo, que iba con destino a Países Bajos, fallecieron los cuatro pasajeros: El piloto, el copiloto, un médico y la enfermera, María Fernanda Rojas Ortiz, chilena de 31 años.

Enfermera chilena fallecida

María Fernanda Rojas nació en Chuquicamata, región de Antofagasta y estudio enfermería en la Universidad del Desarrollo.

En su perfil de Linkedin, se indica que la profesional se especializó en anestesiología y cuidados intensivos, y en 2019 viajó a Alemania, donde se desempeñó como enfermera.

Según señalaron amigos de la fallecida al medio británico Mirror, Rojas contrajo matrimonio con su pareja el año pasado y el día del accidente estaba empezando un nuevo trabajo.

“Se casaron el año pasado. Era su primer día de trabajo. Era enfermera de hospital, pero luego aceptó un trabajo en una empresa médica privada. No se lo contó a nadie, pero era su primer día de trabajo”, contó un cercano al citado medio.

“Su esposa apenas puede hablar, ni siquiera puede llamar a la policía. Está completamente angustiada”, añadió respecto a su relación.

Por su parte, desde la familia de la enfermera compartieron un comunicado tras lanzar una campaña para recaudar fondos en la plataforma GoFundMe, para financiar los gastos de repatriaicón.

“Con mucha tristeza confirmamos el fallecimiento de nuestra querida Feña, en un trágico accidente que aún está en proceso de investigación por parte de las autoridades”, se lee en el comunicado.

“En medio de este momento tan difícil, queremos organizarnos para apoyar a su familia. Son muchos los gastos inesperados que este proceso implica —traslados, trámites, posibles viajes y lo necesario para poder despedirla como merece”, señalaron en el sitio.