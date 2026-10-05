Elecciones en Brasil: 4 miembros de la familia Bolsonaro aseguran escaños en el Congreso

Al margen de los resultados presidenciales, el clan tendrá un rol importante en las futuras decisiones políticas del país, ya que tendrán lugares en las dos cámaras del poder legislativo.

La familia Bolsonaro no solo celebró este domingo la victoria en primera vuelta presidencial de Flávio Bolsonaro: obtuvo el 47,06% de los votos con casi el total de las urnas escrutadas.

Frente a los 45,12% del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, en paralelo, otros cuatro de sus integrantes triunfaron en el Congreso al alcanzar cuatro escaños en el parlamento.

Michelle Bolsonaro, de 44 años y esposa del expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años en prisión domiciliaria, se convirtió en la senadora más votada del Distrito Federal.

También cantó victoria Carlos Bolsonaro, de 43 años y segundo hijo del otrora presidente, fue el segundo más votado para el Senado en el estado de Santa Catarina. Allí, Flavio logró el 66.5% en la presidencial.





Jair Renan Bolsonaro, de 28 años y el menor de los hijos de Bolsonaro, también fue uno de los candidatos de aquel distrito y fue elegido diputado federal por Santa Catarina.

Por último Renato Bolsonaro, hermano del expresidente, ratificó su triunfo y será diputado por el estado de Sao Paulo, según informó CNN, aunque habrá que esperar para conocer los resultados definitivos.

De esta forma, y de ganar la segunda vuelta, la familia podría tener la presidencia, dos senadores y dos diputados, con un Congreso que puede votar una amnistía para Jair Bolsonaro, que es una de las promesas de campaña de Flávio.

Los Bolsonaro ante la justicia

Fue en septiembre de 2025 cuando Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de cárcel por haber intentado realizar un golpe de Estado contra el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

El Supremo Tribunal alcanzó mayoría que permitió acreditar los delitos de tentativa de golpe y organización criminal, abolición violenta del Estado democrático de derecho, daño al patrimonio público y deterioro de bienes protegidos.

Con aquel fallo, se convirtió en el primer presidente en la historia de Brasil en ser condenado por intento de golpe de Estado. Hoy cumple arresto domiciliario.

Su hijo Eduardo, quien se autoexilió en Estados Unidos por ser víctima de lo que llamó una “persecución política y judicial”, fue condenado por coaccionar a la Corte Suprema tras gestionar con el Gobierno de Donald Trump sanciones contra Brasil.

Mientras el candidato a presidente Flávio fue investigado, Carlos sigue bajo investigación, ambos por desvío de recursos públicos. Según Fiscalía, habrían contratado funcionarios fantasmas y se habrían quedado con cuotas de su salario.