Por primera vez Bolivia tendrá segunda vuelta: Conoce a los candidatos que triunfaron en la elección - Chilevisión

18/08/2025 08:17

Por primera vez Bolivia tendrá segunda vuelta: Conoce a los candidatos que triunfaron en la elección

El senador Rodrigo Paz Pereira y el expresidente Jorge "Tuto" Quiroga deberán disputar la presidencia el próximo domingo 19 de octubre.

Publicado por Gabriela Sambuceti

Una definitoria jornada de elecciones presidenciales se desarrolló el domingo en Bolivia y dio como resultado el paso a segunda vuelta del senador Rodrigo Paz Pereira y el expresidente Jorge "Tuto" Quiroga.

El exparlamentario y candidato del Partido Demócrata Cristiano se consolidó como el más votado en los comicios (32,08%), mientras que la carta de Alianza Libre lo siguió con un  26,94%.

De esta forma, ambos candidatos deberán disputar la presidencia en un histórico balotaje el 19 de octubre, dejando muy por detrás al candidato del partido gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), quien quedó en sexto lugar.

Esta es la priemra vez que Bolivia tendrá una segunda vuelta, dado que esa posibilidad fue incluida el 2009 en la Constitución de ese país, donde se establece que habrá una segunda elección si ninguna candidatura llega al 50% o al 40% con 10 puntos de ventaja sobre el segundo.

La caída del oficialismo

Las elecciones en el país latinoamericano se han visto marcadas por una profunda crisis económica y la división del partido de gobierno con otras colectividades de la izquierda.

A este contexto se suma que, tras los resultados electorales, el MAS perderá la gobernanza del país tras dos décadas de su primera victoria con Evo Morales en 2005.

De esta forma, la izquierda fue desplazada y consiguió un 8,15% con su principal representante, Andrónico Rodríguez, mientras que el abanderado del MAS obtuvo solo un 3,14% de las preferencias.

