El video con que los Obama apoyan candidatura de Kamala Harris: “No podríamos estar más orgullosos” - Chilevisión

Barack y Michelle Obama oficializaron su respaldo a la vicepresidenta de EE.UU. para alcanzar la candidatura demócrata, luego de la baja de Joe Biden.

(EFE/CHV Noticias) A través de un video, el ex presidente de Estados Unidos Barack Obama y su esposa, Michelle Obama, dijeron este viernes que harán todo lo posible para llevar a Kamala Harris a la Casa Blanca en las elecciones en las que se enfrenta a Donal Trump.

En el vídeo de menos de un minuto no se ven las caras de los Obama, pero sí se escucha la voz del matrimonio en una conversación telefónica con Harris.

VER MÁS SOBRE KAMALA HARRIS

"Llamamos para decir que Michelle y yo no podríamos estar más orgullosos de respaldarla y hacer todo lo posible para que supere esta elección y llegue al Despacho Oval", se escucha decir al ex mandatario en el spot.

En menos de una semana desde la retirada del presidente Joe Biden, Harris ha recibido el apoyo de pesos pesados del Partido Demócrata, como la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y todos los gobernadores demócratas del país.

Earlier this week, Michelle and I called our friend @KamalaHarris. We told her we think she’ll make a fantastic President of the United States, and that she has our full support. At this critical moment for our country, we’re going to do everything we can to make sure she wins in… pic.twitter.com/0UIS0doIbA — Barack Obama (@BarackObama) July 26, 2024

El esperado respaldo de Barack Obama

No obstante, todos los ojos estaban puestos en Obama, quien, hasta el momento, solo había tenido palabras de apoyo para el trabajo de Biden y su decisión de retirarse de la carrera presidencial.



"'La causa sagrada de este país es más grande que cualquiera de nosotros'. Joe Biden se ha mantenido fiel a estas palabras una y otra vez durante toda una vida de servicio al pueblo estadounidense. Gracias, presidente", dijo el ex mandatario el pasado miércoles.

Con esto, Harris ya tiene asegurado el apoyo de los delegados necesarios para hacerse con la nominación en la Convención Nacional Demócrata de agosto y su campaña ha batido un récord de recaudación.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Harris agradece el apoyo de los Obama

La vicepresidenta de Estados Unidos a la Casa Blanca agradeció el apoyo recibido de los Obama para lograr la candidatura demócrata en las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre.

"Significa mucho contar con su respaldo, @MichelleObama y @BarackObama. Pongámonos a trabajar", escribió Harris en un escueto mensaje en su cuenta de X, en la que reprodujo el vídeo de apoyo que había recibido previamente de la pareja.