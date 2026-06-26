Doble terremoto en Venezuela: Impactantes registros de rescates en edificios derrumbados

Hasta el momento se han confimado más de 900 víctimas fatales, dentro de las cuales se encuentra en un cuidadano chileno. Estas son las historias de los que han podido ser rescatados.

Según el último informe oficial, los fallecidos tras el doble terremoto en Venezuela ascienden a 920 personas y los heridos son más de tres mil.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile confirmó que una de las víctimas fatales es de nacionalidad chilena.

En tanto, a cada minuto se conocen desgarradoras historias por parte de quienes han perdido a sus seres queridos y esperanzadoras de quienes han podido ser rescatados.

A continuación les mostramos parte de ellas con la advertencia de que las imágenes que verá son sensibles.