Conmoción en Argentina: Estudiante de 15 años mató de un disparo a compañero al interior del colegio

De acuerdo a las primeras informaciones, el violento ataque se registró en el patio interno del establecimiento cuando los alumnos esperaban el izamiento de la bandera.

Durante este lunes, un estudiante de 15 años ingresó armado a un colegio de la provincia de Santa Fe y mató a un compañero y dejó a otros dos heridos.

Según consignó Infobae, el hecho ocurrió a eso de las 07:15 horas de este lunes en la Escuela N°40 Mariano Moreno, en el departamento de San Cristóbal.

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal, Ramiro Muñoz, detalló que “el agresor sacó una escopeta de su mochila, hirió a varios compañeros y mató a otro de 13 años”.





Lo que se sabe del fatal ataque en colegio de Argentina

De acuerdo a las primeras informaciones, el violento ataque se registró en el patio interno del establecimiento cuando los alumnos esperaban el izamiento de la bandera.

En ese momento, el agresor efectuó alrededor de cinco disparos, matando a uno de los estudiantes e hiriendo a otros menores de 13 y 15 años.

El atacante cursaría tercer año en el establecimiento, mientras que la víctima iba en primer año.