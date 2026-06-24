Sismo sacude a la zona norte de Chile: Revisa magnitud y epicentro del temblor
De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se registró a las 06:36 horas de este miércoles.
Un sismo de magnitud 4.7 sacudió a la zona norte del país la mañana de este miércoles, específicamente a la región de Coquimbo.
De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor ocurrió a las 06:36 horas a 12 km al noreste de La Serena.
Según reportó el organismo, el movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 65 kilómetros.
Hora Local: 2026/06/24 06:36:32, mag: 4.7, Lat: -29.83, Lon: -71.16, Prof: 65.23, Loc : 11.56 km al NE de La Serena
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) June 24, 2026