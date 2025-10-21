 ¡Se salvó de milagro! Chilena fue herida de gravedad tras ataque de urraca en Australia - Chilevisión
21/10/2025 18:12

¡Se salvó de milagro! Chilena fue herida de gravedad tras ataque de urraca en Australia

Marcela Montalva realizó una campaña para reunir fondos para cubrir sus gastos médicos tras resultar con múltiples fracturas en su rostro.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Una chilena resultó herida de gravedad tras sufrir el ataque de una urraca en una carretera rural, en la zona de Townsville, Australia

La mujer, identificada como Marcela Montalva, iba a su trabajo en una oficina de correos a bordo de su bicicleta, cuando comenzó a ser perseguida por el ave, según consignó Daily Mail

Debido al constante hostigamiento de la urraca, la joven cayó de su bicicleta, golpenado el lado izquierdo de su cabeza contra el cemento.

Producto del impacto perdió el conocimiento y despertó en una unidad de urgencia en la que detallaron que sufrió fracturas en la cuenca del ojo, mandíbula superior, el arco cigomático y el pómulo.

Montalva vive en Australia desde febrero de 2025, cuando se radicó en el condado de Queensland gracias a una Visa de Working Holiday. 

Chilena pide ayuda tras negativa del seguro

De acuerdo al testimonio de Marcela  Montalva en el sitio GoFundMe, al momento del accidente ella no llevaba casco mientras conducía su bicicleta, por lo que el seguro se habría negado a cubrir la hospitalización y los gastos médicos.

A raíz de esto, la joven decidió abrir una campaña en el mencionado sitio para recaudar dinero para poder pagar los gastos de la emergencia. 

“Con mucha humildad, decidí crear este GoFundMe. No me resulta fácil pedir ayuda, pero ahora mismo la necesito de verdad. Cualquier contribución, grande o pequeña, me ayudará a cubrir la cirugía, las facturas del hospital y los gastos de recuperación”, detalló en el sitio web de la campaña. 

Sobre el ataque, Marcela Montalva señaló que “nunca imaginé que algo así me pudiera pasar; siempre intento mantenerme a salvo, pero jamás podría haber predicho que el ataque de un pájaro provocaría un accidente tan grave”.

