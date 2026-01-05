 Alerta en Venezuela: Registran disparos cerca del Palacio de Miraflores en Caracas - Chilevisión
Minuto a minuto
José Antonio Kast destapa el primer nombre de su gabinete: Reveló quién será ministro de Hacienda Desalojan y demuelen toma “Los Luchadores” en Quilpué y Villa Alemana: Construirán 240 viviendas sociales Dos niños de 6 y 8 años de edad murieron en incendio que destruyó una casa en Calbuco Hombre murió tras intentar rescatar a su hijo de 6 años en el río Maullín Ciclista muere atropellado en Peñalolén: Bus Red arrasó con paradero y chocó una casa
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
05/01/2026 21:47

Alerta en Venezuela: Registran disparos cerca del Palacio de Miraflores en Caracas

Se trataría de un presunto dron que habría sobrevolado el palacio momentos antes que se registraran las detonaciones y disparos en el recinto de la capital de Venezuela.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

Videos difundidos en horas de esta noche por habitantes de Caracas registraron al menos dos ráfagas de disparos en el centro de la capital de Venezuela, esto, el mismo día en que Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada del país.

En concreto, vecinos de las zonas adyacentes al palacio de gobierno, el Palacio de Miraflores, captaron fuertes detonaciones que podrían estar asociadas a armas y la activación de fuego antiaéreo en el perímetro de la sede presidencial.

Información preliminar entregada por medios venezolanos aseguran que las baterías de defensa se habrían activado tras la detección de una aeronave no identificada que sobrevoló el espacio aéreo del complejo, aunque se trata de información no confirmada.

Dicho lo anterior, se trataría de un presunto dron que habría sobrevolado el palacio momentos antes que se registraran las detonaciones y disparos en el recinto de la capital. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Sin postular: El único requisito que debes cumplir para recibir el ex Bono Marzo

Lo último

Lo más visto

Filtran diálogo entre Maduro y juez tras primera audiencia: “Sigo siendo presidente de mi país”

Poco a poco se han ido conociendo detalles y los diálogos que mantuvo Nicolás Maduro con el juez Axel K. Hellerstein tras la primera audiencia.

06/01/2026

“Mi mamá presenció...”: Carlyn Romero vivió momentos de angustia tras captura de Maduro en Venezuela

La joven no ve a su familia hace dos años y en el momento en que pudo contactarse con ellos tras la captura de Maduro, se enfrentó a un complejo escenario, por lo que reflexionó sobre política.

06/01/2026

Dos niños de 6 y 8 años de edad murieron en incendio que destruyó una casa en Calbuco

Pese a la ayuda de vecinos y Bomberos, en pocos minutos el inmueble fue arrasado totalmente por las llamas.

06/01/2026

Sin postular: El único requisito que debes cumplir para recibir el ex Bono Marzo

El beneficio se entrega entre febrero y marzo de cada año a familias que cumplan una serie de requisitos. 

06/01/2026