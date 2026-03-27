Tenía $69 millones en efectivo: Detallan “desafiante” actitud de cantante urbano Standly contra Carabineros

Aunque el vehículo en el que se trasladaba era de su propiedad, el cantante no portaba licencia y tenía su permiso de circulación vencido, por lo que su automóvil fue retirado de circulación cuando fue capturado en Lo Barnechea.

Camilo Paredes Aguirre, mejor conocido como Standly, fue detenido la tarde de este martes luego de intentar evadir un control vehicular en Lo Barnechea, específicamente, en el sector de José Alcalde Delano.

Según información de Carabineros, el cantante urbano de 23 años escapó junto a su acompañante cuando se percataron de la presencia de los uniformados, lo que provocó una corta persecución que finalizó a los pocos metros con el arresto.

De acuerdo con los propios funcionarios, el artista tuvo una actitud “desafiante” al momento de la fiscalización, pues la aprehensión ocurrió instantes después de que no respetara la luz roja de un semáforo.





Si bien le ordenaron la detención el automóvil, esto no ocurrió de inmediato. Una vez detuvo la marcha y bajó, salió un fuerte olor a marihuana desde su interior que fue detectado de inmediato por los fiscalizadores.

Al bajar, personal policial constató una condición física errática y, al momento de consultar si había consumido drogas, el reconoció haber consumido marihuana. Posteriormente, su narcotest arrojó positivo.

Standly circulaba sin portar su licencia de conducir y con el permiso de circulación vencido, por lo que el móvil fue retirado de circulación. Además, Carabineros encontró en poder del intérprete la suma de $69 millones en efectivo.

Respecto al dinero, el mayor Marcelo Ruiz, comisario de la 53 Comisaría Lo Barnechea, informó que el cantante urbano aseguró que lo portaba para la adquisición de un vehículo.