Declaran admisible querella por caso Sierra Bella: Hassler acusó a Desbordes de “inventar denuncias”

La acción judicial busca establecer eventuales responsabilidades penales por una serie de irregularidades durante el proceso de adquisición del inmueble, pese a que la investigación original había sido cerrada y sobreseída en mayo de 2025.

El 7° Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella por fraude al Fisco presentada por la Municipalidad de Santiago en contra de la exalcaldesa y actual diputada Irací Hassler, en el marco de la fallida compra de la ex Clínica Sierra Bella.

La acción judicial, impulsada por la administración del alcalde Mario Desbordes, busca establecer eventuales responsabilidades penales por una serie de irregularidades durante el proceso de adquisición del inmueble, pese a que la investigación original había sido cerrada y sobreseída por la justicia en mayo de 2025.





Para declarar admisible la querella, el tribunal consideró antecedentes aportados por el municipio, entre ellos una resolución de la Contraloría General de la República que concluyó que existieron actos ilegales y vulneraciones al principio de probidad administrativa durante la operación.

Según el libelo, la exadministración habría emitido de manera anticipada un decreto de pago y autorizado la compra por más de $8.252 millones sin contar con el visto bueno obligatorio de la Dirección de Control Municipal.

Además, se cuestiona la entrega de un mandato especial irrevocable al abogado de la parte vendedora y se advierte un perjuicio patrimonial para el municipio que superaría los $9 mil millones.

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La respuesta de Irací Hassler por querella

Tras conocerse la resolución, Hassler respondió a través de sus redes sociales, recordando que el caso ya fue investigado durante más de dos años y terminó con un sobreseimiento.

“La causa Sierra Bella fue investigada y sobreseída por la justicia”, sostuvo la parlamentaria en su cuenta de X. “Desbordes busca utilizar la justicia para generar un punto político sobre hechos que ya fueron investigados y respecto de los cuales existe una resolución judicial firme“, agregó.

“Lo deseable es que el alcalde de Santiago consiga titulares por su gestión y no por inventar denuncias sobre hechos juzgados”, afirmó, calificando la nueva acción judicial como un intento de obtener réditos políticos a partir de un caso que, a su juicio, ya fue cerrado por los tribunales.