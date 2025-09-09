Entró a robar de un edificio alto, llegó Carabineros y se fugó lanzándose por los balcones - Chilevisión

Una impresionante escena de un ladrón saltando por balcones y balanceándose entre murallas fue lo que captaron vecinos de un edificio de Santiago.

El atracador intentó hurtar un inmueble ubicado entre el piso 8 y el 10 de la estructura, ubicada en calle Corte Suprema; sin embargo, no lo consiguió.

De manera oportuna, los residentes del condominio se percataron de su presencia y dieron aviso a Carabineros, frustrando el robo.

El sujeto, al darse cuenta de que estaba acorralado, decidió darse a la fuga por la parte exterior del edificio, dando lugar a la llamativa y arriesgada maniobra.

Usando su cuerpo para sostenerse, encaramarse y bajar, el ladrón consiguió descender hasta el piso 3, donde fue detenido por personal policial. Parte de ese escape quedó captado en cámara.

En las próximas horas, el hombre pasará a control de detención por el delito de robo en lugar habitado.