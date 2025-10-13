 Auto recibió más 18 disparos: Conductor quedó detenido por manejo en estado de ebriedad - Chilevisión
13/10/2025 07:36

El dueño del automóvil se encontraba participando de una fiesta al momento de los disparos y tras lo ocurrido condujo su auto unas cuadras, hasta que fue fiscalizado por Carabineros.

El dueño de un vehículo que recibió múltiples disparos en la comuna de Santiago quedó detenido por conducir bajo en estado de ebriedad durante este lunes.

Un grupo de desconocidos realizaron cerca de 18 disparos a un auto estacionado en la intersección de las calles Sierra Bella con Maule, donde se realizaba una fiesta. 

Al momento de percatarse de lo ocurrido, el dueño del auto buscó refugio y luego de que los atacantes se dieran a la fuga, salió en busca de ellos. 

Dueño del vehículo quedó detenido

Personal de Carabineros fue alertado de los disparos y al realizar un patrullaje por el sector dio con el auto baleado, el que estaba siendo conducido por su dueño en estado de ebriedad.

Al momento de la fiscalización, el de hombre de nacionalidad dominicana intentó darse a la fuga, siendo retenido por personal policial. 

De acuerdo a los antecedentes preliminares, una de la hipótesis que baraja la policía es que se haya tratado de un ataque para amedrentar a la víctima.

