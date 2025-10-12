Asesinato en Santiago Centro: Hombre fue perseguido, baleado y trasladado hasta un “ruco” - Chilevisión

Las cámaras de seguridad del sector captaron los momentos previos al asesinato y luego circularon por la plataforma Sosafe. Hasta el momento la víctima no ha podido ser identificada.

Durante la madrugada de este domingo un hombre fue perseguido y asesinado en la comuna de Santiago Centro, tras recibir dos disparos.

Los hechos ocurrieron en el sector de las calle Nueva de Valdés con Coquimbo, pero la persecusión comenzó en Avenida Manuel Antonio Matta y quedó registrado en un video que circula por la aplicación Sosafe, donde se ve a la víctima escapar por la vía pública.

Los detalles del asesinato en Santiago Centro

Al respecto, el fiscal Eduardo Pontigo, del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, explicó que la víctima no ha podido ser identificada y que fue encontrado en la vía pública con dos impactos de bala, uno en la cabeza y otro en la pierna.

Respecto del video que circula, explicó: "Efectivamente, está en circulación y donde se puede apreciar preliminarmente, que la víctima viene arrancando de un sujeto que le viene dando disparos".

La zona en donde fue encontrado tenía un "ruco", por lo que el fiscal explicó: "Habría sido trasladado desde el sector en donde le dan muerte, al sector del ruco, no viviría en el ruco la víctima".

Finalmente, el fiscal Pontigo agregó que la persona asesinada no tenía armamento en su poder, tampoco contaba con identificación y no se han podido establecer detalles como edad, nacionalidad o antecedentes penales, por lo que los equipos policiales trabajan para esclarecer lo ocurrido y encontrar a quienes resulten responsables.

