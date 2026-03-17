VIDEO | Persecución terminó en violento choque en Peñalolén: Transeúntes casi fueron atropellados

Al momento de ser detenido, el conductor justificó su huida al asegurar que el auto estaba en prenda. En horas de este martes pasará a control de detención.

Un grave accidente tuvo lugar en Peñalolén tras una extensa persecución. Todo ocurrió cuando un vehículo evadió una fiscalización vehicular de parte de seguridad municipal. Acto seguido, guardias a bordo de motocicletas lo siguieron a toda velocidad, lo que provocó que el conductor del automóvil perdiera el control y se estrellara contra un poste. Al ser detenido, justificó su temeraria acción al asegurar que el vehículo estaba en prenda. Tanto los documentos del auto como su licencia de conducir estaban al día.