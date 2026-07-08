VIDEO | Atacante disparó 15 tiros contra familia que iba en un auto: Adulto mayor está en riesgo vital

Según indicó Fiscalía, se trataría de un sujeto que actuó en solitario y que esperó por minutos al auto de su víctima en la intersección de Samuel Izquierdo con Calle Siete.

Un hombre solitario disparó en al menos 15 ocasiones contra un vehículo en la intersección en el que iba una familia, en la comuna de Quinta Normal.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el sujeto, completamente vestido de negro, ejecutó el ataque en la la intersección de Samuel Izquierdo con Calle Siete.

El hombre simuló ser un peatón y permaneció menos de un minuto en la esquina antes de identificar al vehículo que buscaba para luego efectuar una ráfaga de disparos directo contra el auto.





En el automóvil viajaban cinco personas, dos de las cuales resultaron heridas producto del alcance de las balas. El más afectado es un adulto mayor de 77 años, que no cuenta con antecedentes policiales y que se encuentra en riesgo vital.

El segundo herido es un hombre de 44 años con antecedentes, quien sufrió lesiones pero se encuentra fuera de riesgo vital y era quien conducía el auto.

Atacante solitario está prófugo

De acuerdo a lo que detalló el fiscal Carlos Carmona, el hombre se dio a la fuga y permanece sin ser ubicado mientras continúan las diligencias para dar con su paradero.

Respecto de la dinámica de lo hechos, explicó que “se movían por el sector, iban con destino a un trámite familiar y una persona los estaba esperando en la intersección de estas calles a fin de efectuar los disparos”.

“Era una sola persona con una sola arma de fuego que efectúa todos los disparos. Tanto al momento interceptar el vehículo de las víctimas como al momento de retirarse lo hace a pie”, agregó.