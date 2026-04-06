VIDEO | Amarran y golpean a pareja de adultos mayores: Graban violento asalto en Chicureo

Las víctimas del robo estaban al interior del domicilio cuando los delincuentes treparon el muro para ingresar a la vivienda en la madrugada de este lunes. Los sujetos los intimidaron con armas.

Una pareja de adultos mayores fue víctima de un violento robo durante la madrugada en el sector de Chicureo, comuna de Colina.

El hecho ocurrió pasada las 3 de la mañana en la casa de los afectados ubicada en Camino Lo Arcaya, cercano a la caletera de la Autopista Los Libertadores.

Según las imágenes recogidas en exclusiva por CHV Noticias, un grupo de seis sujetos se estacionó frente al domicilio de las víctimas y treparon por el muro de la vivienda.





Una vez al interior de inmueble procedieron a intimidar con armas y golpear con elementos contundentes a los dos adultos mayores. Posteriormente, fueron amarrados con cables para luego sustraer varias especies.

Huyeron con millonario botín

Los delincuentes se llevaron diversos artículos de valor, como televisores, computadores y otros electrodomésticos, sumado a dos vehículos desde el interior del domicilio sumado a dos autos.

“Un grupo de cuatro sujetos ingresa al domicilio, atan a las víctimas, las golpean con un objeto contundente y registran distintas habitaciones del inmueble, sustraen distintas especies y las cargan en dos vehículos, en los que huyen sustraídos también desde este inmueble”, indicaron desde la Policía de Investigaciones (PDI).

La institución informó que se están realizando realizando diversas diligencias con la finalidad de identificar a los autores de este hecho, los cuales estarían vinculados a otro hecho cometido también durante la madrugada en otra comuna de la región Metropolitana.

Sobre el estado de salud de los adultos mayores, se informó que presentan lesiones de diversa consideración, sin embargo su estado no es de gravedad.