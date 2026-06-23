Velorio de hincha de Colo Colo en Peñalolén termina en balacera: Hay dos heridos en estado grave

Testigos de la ceremonia fúnebre apuntaron a una hinchada rival como los autores de los disparos.

Un velorio en Peñalolén terminó en una balacera que dejó a dos hinchas de Colo Colo en estado grave la noche de este lunes.

En el sector de 3 Poniente con pasaje 375 se realizaba la despedida de otro seguidor de El Cacique, cuando cuatro vehículos, con un total de ocho ocupantes, llegaron al lugar.

Según los primeros antecedentes, estas personas habrían amenazado a los asistentes. Ante la resistencia de algunos de ellos, abrieron fuego e hirieron a dos hombres de 36 años.

Las víctimas fueron trasladadas a distintos centros asistenciales. Una al Hospital Luis Tisné, en Peñalolén, y la otra al Hospital del Salvador, en Providencia.

La Fiscalía ECOH, junto con la Brigada de Homicidios de la PDI, investiga el hecho, mientras que testigos aseguran que los autores de los disparos pertenecerían a una hinchada rival.