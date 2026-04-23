Uno de ellos tiene 16 años: Dos sujetos fueron detenidos tras intentar realizar forado para robar en mall de Maipú

La rápida acción de los guardias fue clave, dado que bloquearon las puertas para encerrar a los delincuentes mientras llegaba Carabineros.

Durante la madrugada de este jueves, dos individuos fueron detenidos tras ser encontrados realizando un forado para poder robar en un centro comercial de Maipú.

Los sujetos fueron encontrados por los guardias de seguridad del recinto, quienes bloquearon las puertas de los baños para encerrar a los delincuentes mientras daban aviso a Carabineros.





Los antecedentes de la detención

Preliminarmente, se dio a conocer que los individuos tienen 16 y 19 años y los hechos habrían ocurrido en el área de servicios de higiene, para poder acceder a las tiendas.

Al momento de su detención se habría encontrado una serie de herramientas relacionadas con el delito, como guantes, chuzos, desatornilladores y ganzúas.

Ambos sujetos tienen antecedentes penales y fueron puestos a disposición de la justicia, por lo que pasarán a control de detención durante esta jornada.