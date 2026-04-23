23/ 04/ 2026 07:33

Nuevo secuestro en Santiago: Mujer comerciante fue raptada cuando llegaba a su casa en Estación Central

Un segundo secuestro en las últimas 24 horas ocurrió en Santiago. Todo ocurrió cuando una pareja llegaba a su vivienda en la comuna de Estación Central. Ahí, son interceptados por un grupo de antisociales donde toman a la mujer y la suben a la fuerza a un vehículo para luego darse a la fuga. Además, vecinos escucharon tres disparos, donde agregaron que la víctima es una comerciante de unos 30 a 35 años y que se dedica a la venta de ropa.