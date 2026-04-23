23/ 04/ 2026 07:35

Utilizó el vehículo de su padre: Ingeniera fue detenida tras participar en millonario robo a casa en La Reina

Este jueves se registró un robo a una vivienda en la comuna de La Reina, donde participó una ingeniera de 27 años, encargada de manejar el vehículo donde iban los delincuentes. Al menos dos individuos más están involucrados en el asalto avaluado en 6 millones de pesos y luego se dieron a la fuga. Carabineros identificó la patente y se dio cuenta de que el automóvil era del padre de la ingeniera, logrando identificarla y detenerla.