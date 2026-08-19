Tras pedir que reubicaran su auto: Turba atacó con armas blancas a tres trabajadores de bencinera en La Cisterna

Uno de los trabajadores tiene una herida en su pierna y, hasta el momento, no hay detenidos por esta agresión.

Este martes una turba atacó a tres trabajadores de una bencinera ubicada en la comuna de La Cisterna, tras una discusión que se generó con unas clientas.

Esto, luego de que ellas llegaran a cargar bencina, posicionando el vehículo en sentido contrario, por lo que el bombero les habría pedido que reubicaran el automóvil.





Lo que se sabe de la agresión

Según indicó Radio Biobio, un grupo de mujeres llegó en un vehículo a cargar bencina, pero habrían posicionado el automóvil con el estanque hacia el lado opuesto.

En ese contexto, el bombero le habría solicitado a la conductora que reacomodara su vehículo, lo que generó la molestia de estas personas, quienes discutieron y se retiraron del lugar.

Minutos más tarde, estas mujeres habrían vuelto acompañadas por alrededor de una decena de personas, las cuales habrían portado armas blancas.

Los atacantes agredieron a tres trabajadores del lugar, provocando diversas lesiones, y uno de ellos incluso tiene una herida en su pierna.

Finalmente, hasta el lugar llegó Carabineros y personal municipal, para revisar las cámaras de seguridad, pero hasta el momento no existiría una denuncia formal.