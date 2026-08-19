19/ 08/ 2026 08:22

Carabineros frustra robo y detiene a dos delincuentes que chocaron con patrulla

En horas de la noche Carabineros arrestó a dos sujetos, de 39 y 45 años, tras ser sorprendidos en flagrancia intentando robar un automóvil en la comuna de Ñuñoa. Personal policial frustró el ilícito y persiguió a los antisociales hasta que estos colisionaron con una patrulla en Diagonal Oriente. Al interior del vehículo se hallaron especies presuntamente sustraídas. Por todo lo anterior, los sujetos -ambos con antecedentes penales- quedaron a disposición de Fiscalía.