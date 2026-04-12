Tienen 14 y 15 años: Detienen a tres adolescentes por violentos asaltos a transeúntes en La Reina

Los imputados fueron pillados huyendo de un asalto a una joven que acababan de intimidar con un cuchillo y una pistola para robarle el celular.

Este sábado personal de Carabineros de la 16 Comisaría de La Reina logró la detención de tres menores de edad tras recibir al menos dos denuncias por asaltos con arma de fuego en la vía pública.

Los involucrados fueron captados huyendo tras asaltar a una joven de 19 años, a quien intimidaron con un arma de fuego y un arma cortopunzante para robarle el celular.

Detalles de la detención a menores en La Reina

Personal del municipio sorprendió a los imputados arrancando luego de quitarle el telefóno a una joven en la calle Eduardo Aleld con Julio Monte Bruno, donde fue sorpresivamente intimidada con una pistola y un cuchillo.





De acuerdo con la mayor Carolina Constanzo, Carabineros logró “la incautación de un arma blanca tipo cuchillo y una pistola de fogueo, elementos utilizados por los detenidos en la comisión del delito y arrojados en la vía pública durante su huida, además de la recuperación de la especie sustraída”.

Más tarde se dio a conocer que los adolescentes habían robado por el sector a una mujer de 52 años, a quien intimadaron para sustraerle su teléfono.

Respecto a las edades de los imputados, dos de ellos tienen 15 años y un tercero 14 años, y todos pasarán a control de detención este domingo.