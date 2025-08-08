Roban en casa de subsecretaria de Patrimonios Culturales en Providencia: Vecinos la alertaron - Chilevisión

La subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez Dattari, sufrió un robo en su domicilio ubicado en la comuna de Providencia, Región Metropolitana. Según informó Carabineros, el hecho ocurrió la noche de este jueves mientras la vivienda se encontraba sin ocupantes.

El inmueble, situado en la intersección de Guillermo Edwards con Luis Thayer Ojeda, fue visitado por personal policial tras la denuncia correspondiente.

Antecedentes del robo

Según información entregada por vecinos del lugar, ellos fueron los que alertaron de este robo en primera instancia.

Actualmente, Carabineros se encuentra investigando los hechos, sin embargo, aún se desconoce cuantas personas ingresaron al domicilio.