Roban en casa de subsecretaria de Patrimonios Culturales en Providencia: Vecinos la alertaron - Chilevisión

08/08/2025 08:44

Roban en casa de subsecretaria de Patrimonios Culturales en Providencia: Vecinos la alertaron

Durante la madrugada de este viernes se registró un robo al interior del domicilio de la subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez Dattari, en la comuna de Providencia.

Publicado por Gabriela Valdés

La subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez Dattari, sufrió un robo en su domicilio ubicado en la comuna de Providencia, Región Metropolitana. Según informó Carabineros, el hecho ocurrió la noche de este jueves mientras la vivienda se encontraba sin ocupantes.

El inmueble, situado en la intersección de Guillermo Edwards con Luis Thayer Ojeda, fue visitado por personal policial tras la denuncia correspondiente.

Antecedentes del robo

Según información entregada por vecinos del lugar, ellos fueron los que alertaron de este robo en primera instancia.

Actualmente, Carabineros se encuentra investigando los hechos, sin embargo, aún se desconoce cuantas personas ingresaron al domicilio.

El teniente Nicolás Painepi informó que la Fiscalía Metropolitana Oriente fue notificada del robo y ordenó la intervención del OS9 y Labocar, quienes actualmente realizan peritajes en el lugar para determinar las especies sustraídas.

Hasta ahora, se ha confirmado el robo de artículos electrónicos y otros objetos de valor, aunque el monto total del botín aún no ha sido determinado.

