Conmoción en Limache: Qué se sabe del hallazgo del cráneo de una mujer en un fundo - Chilevisión

18/08/2025 12:54

Conmoción en Limache: Qué se sabe del hallazgo del cráneo de una mujer en un fundo

Un grupo de amigos recorría en bicicleta el fundo Limachito cuando dieron con el sorpresivo hallazgo. De inmediato dieron aviso a Carabineros y funcionarios concurrieron al lugar.

Publicado por CHV Noticias

Carabineros y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones informaron este domingo sobre el hallazgo de un cráneo humano en el fundo Limachito, en la comuna de Limache.

Según información de la institución policial, la osamenta fue encontrada por un grupo de menores de edad que paseaba en bicicleta por el lugar, quienes dieron aviso inmediato a las policías.

Cadáver corresponde a mujer mayor de edad

Tras la concurrencia de funcionarios especializados, Carabineros aisló el perímetro del sitio del suceso y tomó contacto con la Fiscalía Regional, misma que derivó el caso a la Brigada de Homicidios de la PDI.

Los primeros análisis arrojaron que los restos corresponderían a una mujer mayor de edad, mientras que su data de muerte se estimó entre dos semanas y tres meses. El resto del cuerpo no ha sido localizado.

Como parte de las diligencias, en el fundo Limachito se realizó un empadronamiento de testigos, registros fotográficos y medidas de seguridad mientras llegaban los peritos.

¿Qué dijo la PDI sobre el hallazgo?

El subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la BH de Valparaíso, explicó que se trata de, "cráneo humano de sexo indeterminado, no obstante podría corresponder a una persona joven y con una data de muerte aproximada de uno a tres meses".

"Es importante destacar que estos antecedentes son preliminares, por cuanto, la complejidad de la osamenta al no contar con otra osamenta asociada, es necesario que en cuanto al sexo y data exacta sea determinada por el SML a través de las pericias correspondientes", precisó.

Por otra parte, señaló que unidades especializadas trabajan en "los rastreos en el sector con la finalidad de obtener otros elementos de interés criminalístico y así establecer la dinámica de cómo ocurren los hechos y estos antecedentes, proporcionarlos al Ministerio Público".

