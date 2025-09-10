“Le pedía perdón...”: Revelan que hija confesó asesinato de su madre en Santa Juana - Chilevisión

La mujer de 29 años confesó haber cometido el crimen en su declaración, detalles que fueron entregados por el fiscal a cargo del caso durante su audiencia de formalización.

Conmoción en Santa Juana, región del Biobío, ha causado el caso de una mujer de 29 años que asesinó a su madre de 51 años con un arma cortopunzante al interior de su domicilio.

El crimen ocurrió el pasado 4 de septiembre y la mujer fue formalizada este miércoles, instancia en la que se dio a conocer que esta confesó haber cometido el crimen.

Según rescató Radio ADN, la imputada por el crimen reveló en su declaración su versión de los hechos y reconoció que “mientras lo hacía, le pedía perdón”.

La confesión de hija por parricidio

De acuerdo a lo reportado por el mismo medio, el fiscal Alejandro Alí explicó que la mujer, quien tenía antecedentes de violencia, reconoció haber cometido el crimen.

“Relató cómo participó en el parricidio de su madre (...) según su propio relato: ‘Yo mientras lo hacía, le pedía perdón. No recuerdo en qué momento exacto (...) le dije 'mamá te amo', pero al final te hago un favor a todo, ya que tú has hecho las cosas mal’”, explicó el fiscal.

De igual manera, el Ministerio Público señaló que la imputada y su madre mantenían una convivencia hostil e, incluso, la víctima tenía una orden de alejamiento en contra de su hija.

La mujer fue detenida en Concepción días después de cometer el crimen, formalizada por los delitos de parricidio y desacato y dejada en prisión preventiva.