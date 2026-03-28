Joven de 19 años murió acribillado en Puente Alto

La víctima se encontraba en su motocicleta cerca de su domicilio, cuando un hombre llegó y le disparó en numerosas ocasiones.

La noche de este viernes, un joven de 19 años fue mortalmente baleado mientras se encontraba junto a otra persona a bordo de una motocicleta en la vía pública, en la comuna de Puente Alto.

Por motivos que se están investigando, un hombre llegó hasta el lugar y disparó directamente contra la víctima para luego darse a la fuga.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:30 horas en la intersección de pasaje Azul con Canela, cerca del domicilio del joven baleado, cuando un hombre, al que solo se le conoce su apodo, llegó y baleó numerosas veces al motociclista.

Ante esto, vecinos del sector trasladaron al herido hasta un consultorio cercano, para luego ser llevado al hospital Sótero del Río, a donde llegó sin signos vitales.

“Estamos en el hospital viendo el cuerpo, que presenta alrededor de siete impactos balísticos“, indicó el subprefecto Robert Briones, jefe de la Brigada de Homicidios (BH) Sur.

Respecto al contexto del homicidio, el fiscal ECOH Eduardo Pontigo afirmó que es “materia de investigación” la posible vinculación de esta muerte con la de un hombre que fue baleado mientras paseaba a su perro en la misma comuna.