Investigan muerte de hombre detenido por VIF al interior de comisaría en Peñalolén

Se trata de un hombre detenido por violencia intrafamiliar que, según Carabineros, tras ser reducido en la unidad policial “repentinamente perdió el conocimiento”.

Un hombre que había sido detenido por Carabineros murió al interior de una subcomisaría en la comuna de Peñalolén, en la región Metropolitana.

El hecho se registró la mañana del sábado, cuando de acuerdo a lo informado por Carabineros, personal policial realizaba el proceso administrativo de identificación de un hombre detenido por el delito de lesiones levenes en contexto de Violencia Intrafamiliar (VIF).

A través de un comunicado, Carabineros indicó que fue en ese momento en que el detenido “adoptó una actitud agresiva y violenta contra el personal policial, poniendo en riesgo su integridad física” y la de los uniformados.





Por este motivo, señalan, “fue reducido y controlado”.

“Posteriormente, el sujeto repentinamente perdió el conocimiento, por lo que inmediatamente el personal policial prestó los primeros auxilios y solicitó la concurrencia de una ambulancia del SAMU”, agregaron.

Sin embargo, pese a las maniobras de reanimación efectuadas por los profesionales de salud, se constató el deceso de la persona en el lugar.

A raíz de esto, Carabineros entregó los antecedentes de lo sucedido al Ministerio Público y paralelamente inició una investigación interna para determinar la dinámica de los hechos.