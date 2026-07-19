Investigan homicidio frustrado en San Joaquín: Hombre fue baleado al interior de su vehículo

La policía se encuentra recolectando evidencia para dar con los responsables de este ataque armado.

La noche de este sábado, personal de la Fiscalía ECOH y la Brigada de Homicidios Metropolitana Sur llegaron hasta un hospital en el sector sur de la capital por un hombre que había ingresado con múltiples impactos de bala.

El hecho fue dado a conocer por Carabineros, quienes se percataron de la llegada de este sujeto al centro asistencial tras ser violentamente atacado por desconocidos.

De acuerdo con el fiscal ECOH, Ernesto González, tras concurrir al lugar en que la víctima estaba siendo atendida, pudieron corroborar que se trataba de un hombre, de nacionalidad chilena.





Sobre cómo ocurrieron los hechos, hasta el momento solo se conoce que la víctima manejaba por el sector de La Legua, en la comuna de San Joaquín, cuando fue interceptado y baleado por un grupo de personas que no ha sido identificado.

Por ahora, personal de investigaciones se encuentra en el sitio del suceso recolectando evidencia balística, así como también testimonios de vecinos que hayan visto el ataque.