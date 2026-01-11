 Investigan homicidio frente al Mercado Central: Cuerpo fue encontrado baleado en la calle - Chilevisión
11/01/2026 08:01

Un hombre aún no identificado fue hallado muerto con un balazo en su cabeza.

Publicado por CHV Noticias

Personal policial investiga el hallazgo de un cuerpo registrado durante la madrugada de este domingo en las inmediaciones del Mercado Central, en la comuna de Santiago.

Según los primeros antecedentes, se trata de un hombre adulto cuya identidad aún no ha sido establecida, quien fue encontrado sin vida en el Paseo Puente con una herida de bala en la cabeza.

Hasta el sitio del suceso concurrieron equipos especializados de Labocar y del OS9 de Carabineros, los que realizaron las primeras diligencias y peritajes en el lugar.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía ECOH, mientras que en el sitio se halló una vaina calibre 9 milímetros, la cual fue levantada como evidencia para su respectivo análisis.

