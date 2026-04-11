Investigan homicidio en Tarapacá: Víctima fue atacada 30 veces con un taladro

Las cámaras de seguridad permitieron que tres sujetos fueran detenidos por el homicidio de un hombre de 40 años en circunstancias que aún son materia de investigación.

Un violento asesinato se registró en la región de Tarapacá, en el que tres sujetos fueron detenidos tras ser los principales sospechosos del homicidio de un hombre de 40 años.

De acuerdo a información preliminar de Carabineros, la víctima habría sido “sorpresivamente abordada por un grupo de personas” y agredida en reiteradas ocasiones con un taladro y otros elementos contundentes.

En la misma línea, el coronel Diego Salas, prefecto de Carabineros Iquique, detalló que, tras el ataque, los sujetos habrían trasladado el cuerpo en un vehículo para abandonarlo en la vía pública.





Detienen a tres sujetos por homicidio en la región de Tarapacá

Las cámaras de seguridad del sector permitieron dar con el paradero del vehículo en el que se transportaban los principales sospechosos del asesinato.

Gracias a lo anterior, personal policial logró la “detención y ubicación del vehículo con uno de los integrantes del interior. Se procede a hacer la detención e identificar a este primer delincuente”, indicaron.

En la misma línea, desde la institución detallaron que, tras la incautación de celulares y diversos elementos clave en el ataque, se concretó la detención de los otros dos imputados, quedando a disposición del Ministerio Público.