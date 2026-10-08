Homicidio en Osorno: Hombre sufre robo y es asesinado en su casa en Rahue Bajo

La víctima fue encontrada por familiares, quienes dieron aviso a las autoridades. Los antisociales se dieron a la fuga y aún no son identificados.

Un hombre fue víctima de un violento robo y fue asesinado en su domicilio ubicado en la población Orlando Montecinos, en el sector Rahue Bajo de Osorno, región de Los Lagos.

Fue la propia fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, quien indicó que el hecho quedó al descubierto en un inmueble del pasaje Lenox cuando fue encontrado por familiares.

De acuerdo a lo señalado por la persecutora, la víctima se encontraba al interior de su vivienda cuando llegaron varios individuos portando elementos contundentes y cortopunzantes, quienes lo agredieron para posteriormente darse a la fuga.

Aparte de Fiscalía, al lugar llegaron la Brigada de Homicidios y la Brigada Investigadora de Robos de la PDI, además de peritos del Laboratorio de Criminalística de Puerto Montt.





Buscan a involucrados y se espera causa de muerte

Desde Fiscalía se agregó que se realizan diligencias, que incluyen el levantamiento y revisión de registros de cámaras para establecer la participación de los involucrados.

Además, al lugar del crimen llegó el Servicio Médico Legal para trasladar el cuerpo y realizar la respectiva autopsia para determinar la causa del fallecimiento.