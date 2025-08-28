 Hombre roció con líquido inflamable y prendió fuego a mujer en Villarrica: Hasta la obligó a mentir - Chilevisión
28/08/2025 16:20

Hombre roció con líquido inflamable y prendió fuego a mujer en Villarrica: Hasta la obligó a mentir

La víctima ingresó con quemaduras graves a la UCI del Hospital Regional de Temuco. Mismas que, en primera instancia, atribuyó a un accidente doméstico tras ser obligada a mentir.

Publicado por CHV Noticias

Detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Temuco detuvieron este miércoles a un hombre de nacionalidad chilena acusado del delito de femicidio frustrado en contra de su pareja.

Los hechos se remontan al pasado lunes 25 de agosto, cuando el sujeto habría rociado a la mujer con líquido acelerante para luego prenderle fuego en la ciudad de la región de La Araucanía, dejándola con lesiones graves.

La víctima ingresó ese mísmo día con quemaduras graves a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional de Temuco, mismas que, en primera instancia, atribuyó a un accidente doméstico.

Agresor obligó a la víctima a mentir

Sin embargo, la historia tuvo un vuelco cuando Fiscalía y PDI lograron establecer que el victimario obligó a la mujer, mediante amenazas, a que mintierapara declarar que las heridas fueron por supuesto accidente doméstico ante las autoridades y policías.

La policía civil realizó diversas diligencias, entre ellas, trabajo en el sitio del suceso y entrevistas a testigos, además de tomar una nueva declaración a la afectada. Fue así como determinaron que las lesiones fueron causadas por el hombre.

"Las lesiones que la víctima mantenía habrían sido provocadas por su pareja, una persona de sexo masculino, mayor de edad, quien en medio de una discusión le habría lanzado algún tipo de acelerante para luego prenderle fuego a la víctima", dijo el subprefecto Sergio Alarcón.

Alarcón añadió que, "con la información recabada y los medios de pruebas obtenidos, se dio cuenta al fiscal a cargo de la investigación, quien gestionó con el Tribunal de Garantía de Villarrica la respectiva orden de detención por el delito de femicidio frustrado".

