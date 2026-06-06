Hombre murió tras ser baleado al salir de su domicilio en Cerro Navia

La víctima fue atacada por un sujeto que le disparó en reiteradas ocasiones en plena vía pública.

Un hombre fue asesinado a tiros durante las últimas horas en la comuna de Cerro Navia, región Metropolitana.

Carabineros acudió tras recibir una denuncia por múltiples disparos y una persona tendida en la vía pública, específicamente, en la intersección de las calles Roma y Milán.

Por instrucción de la Fiscalía ECOH Metropolitana, personal de la Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de las diligencias.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima, de nacionalidad chilena, se encontraba saliendo de su domicilio cuando fue interceptada por un sujeto que le disparó en diversas ocasiones con un arma de fuego.

Detectives realizan empadronamientos, toma de declaraciones a testigos y revisión de cámaras de seguridad del sector, mientras especialistas del Laboratorio de Criminalística trabajan en el sitio del suceso para esclarecer la dinámica del crimen e identificar al autor del ataque.