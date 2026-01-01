 Funcionarios que prestaban ayuda fueron atropellados: Grave accidente deja 7 heridos en Autopista Central - Chilevisión
“Nos dejó en la calle”: Conductor ebrio choca y provoca destructor incendio en Paine FOTOS | Con homanaje a Tommy Rey: Así se recibió el Año Nuevo en distintas ciudades del país Conmoción en Melipilla: Cuatro niñas murieron durante incendio en cité Sismo sacude a tres regiones del país: Revisa su magnitud y epicentro Último mensaje de fin de año de pdte. Boric: “Nuestro futuro trae buenas cosas compartidas”
01/01/2026 10:21

Funcionarios que prestaban ayuda fueron atropellados: Grave accidente deja 7 heridos en Autopista Central

El accidente ocurrió durante la mañana en la Autopista Central, a la altura del Centro de Justicia, e involucró a seis vehículos, dejando siete personas lesionadas, entre ellas tres funcionarios de la autopista atropellados mientras prestaban ayuda.

Publicado por CHV Noticias

Siete personas quedaron con distintas lesiones tras una serie de accidentes ocurridos la mañana de este jueves 1 de enero en la Autopista Central, en la Región Metropolitana.

El hecho se registró cerca de las 08:00 horas, en el sector de Pedro Montt, próximo al Centro de Justicia de Santiago. De acuerdo con información policial, en el lugar se produjo una colisión inicial entre dos vehículos, cuyos ocupantes eran atendidos por personal de emergencia de la autopista.

Mientras se realizaban esas labores, un tercer automóvil atropelló a tres de los funcionarios que prestaban auxilio. Posteriormente, otros tres vehículos impactaron con los autos ya involucrados, completando un total de seis móviles afectados.

Desde Carabineros confirmaron que, además de los tres trabajadores atropellados, otros cuatro conductores resultaron heridos, sumando siete personas lesionadas en total. Todas fueron trasladadas a centros asistenciales, con lesiones de diversa consideración y fuera de riesgo vital.

Asimismo, se informó que entre los involucrados se encuentra un funcionario de Carabineros que se encontraba de franco, quien fue derivado al hospital institucional con lesiones de mayor gravedad. Las causas del accidente están siendo investigadas por la SIAT de Carabineros.

