El policía se encontraba en un local comercial cuando se dio cuenta de la situación al ver unas cámaras de seguridad. Los tres delincuentes se dieron a la fuga.

La noche de este sábado un funcionario de la Policía de Investigaciones frustró a disparos el robo de su vehículo en la comuna de Santiago, en concreto, en avenida Vicuña Mackenna.

El policía, que se encontraba de civil, estaba en un local comercial cuando se percató del hecho al ver unas cámaras de seguridad, por lo que procedió utilizar su arma de servicio.

Los tres delincuentes huyeron a bordo de un automóvil y hasta ahora permanecen prófugos. Por otro lado, un funcionario de Carabineros que también estaba de franco fue alcanzado en un codo por una de las esquirlas, aunque no sufrió heridas de gravedad.