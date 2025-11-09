 Funcionario de la PDI frustró portonazo en su contra en Maipú: Un asaltante resultó baleado - Chilevisión
09/11/2025 08:52

Funcionario de la PDI frustró portonazo en su contra en Maipú: Un asaltante resultó baleado

Durante la noche de este sábado, un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) frustró un portonazo en su contra en Maipú. El hombre iba a bordo de su vehículo junto a su familia, cuando dos sujetos descendieron de una camioneta e intimidaron a las víctimas con armas de fuego. En ese momento, el hombre comunica que es funcionario de la PDI y hace uso de su arma de servicio, hiriendo a uno de ellos, quien fue rescatado por los compañeros de delito y luego trasladado a un centro asistencial. Minutos más tarde se recibe el aviso de una persona que ingresa al Hospital El Carmen con una herida a bala. Cuando los efectivos policiales llegaron, constataron que estaba vinculado con el portonazo, efectuando su detención.

